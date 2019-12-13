عبايات خروج شيك من الفاشينيستا.. ما رأيكِ بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - اعتماد فاشينيستات الخليج على موديلات العبايات أصبح أمرًا طبيعيًّا تعودنا عليه، وجزءًا أساسيًّا من اطلالتهن، بخاصة عبايات الخروج التي يختارونها باطلالتهنّ اليومية لمختلف المشاوير النهاية.

وقد اخترنا لكِ منها اليوم مجموعة من عبايات خروج شيك من وحي الفاشينيستا، لتقيمينها برأيكِ.



عبايه سوداء واسعة من فطامي بو حمد

عبايه سوداء واسعة من فطامي بو حمد

موديل العبايه من فطامي بو حمد يناسب غالبية الصبايا، قطعة مريحة وعملية بتصميمها الواسع، تخفي عيوب الجسم، مناسبة لكِ لاطلالتكِ السريعة ومشاويركِ المهمة التي تحتارين ماذا ترتدين فيها، لأنه بالوقت نفسه سوف تظلين محتفظة بأناقتِك.

من الممكن أن تنسقيها بالطريقة الكلاسيكية مثلما اختارت فطامي للكعب العالي، او اعتمدي الجينز والسنيكرز للمسة أكثر كاجوال.



العبايه المخمل على طريقة فاطمة حسام

العبايه المخمل على طريقة فاطمة حسام



بلمسة أكثر أنوثة تعبّر فاطمة حسام عن ذوقها الهادىء بموديلات عبايات مخملية أكثر بألوان الباستيل الناعمة، كالعبايه باللون الرمادي الثلجي، بتصميم مفتوح، مع لمسة شبكية على الجزء الأسفل للعباية.

نسقت معها حجابًا من العبايه باللون نفسه، واختارت باقي اللوك على المنوال ذاته بحذاء شفاف، وشنطة باللون الكريمي اللامع.

هذا اللوك مناسب لأوقات الصباح الهادئة المفعمة بالحيوية، يمكنكِ أيضًا ارتداؤها بأيام العمل البسيطة، وسوف يعكس هذا اللوك الكثير من البهجة على مظهركِ ككل.



العبايه الجينز من سارة الدهيم

العبايه الجينز من سارة الدهيم



أحببنا أن نعرض لكِ أكثر من لوك مختلف لموديلات عبايات الخروج، كالعبايه الجينز من سارة الدهيم، بلمسة غير تقليدية للستايل الواسع للعبايه الفراشة، نسقيها على ذوقكِ مع السنيكرز أو أحذية الميول، أو اختاري الكعب العالي لتجمعي بين النمط الكلاسيكي والكاجوال.

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عبايه سوداء مطرزة من وحي نوف التميمي

عبايه سوداء مطرزة من وحي نوف التميمي



ليس هناك أفضل من عبايه تعكس الكثير عن شخصيتكِ، حتى وإن كانت بسيطة، كالعبايه السوداء المطرزة من نوف التميمي، تصميم بسيط مع لمسة من تطريزات الورود اللامعة الفضية على جانب العبايه.

تصميم يزيدكِ ثقة وأناقة، ويعكس روحكِ البسيطة، كما أنّ هذا الموديل مناسب للأجواء الكاجوال، بالرغم من التطريزات التي لم تعد مقيدة بالكلاسيكية، لهذا يمكنكِ ارتداؤه مع أحذية أرضية مريحة وعملية، أو مع كعب بسيط يزيدكِ أناقة.

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