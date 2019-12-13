أحذية البوت القصير الأفضل لهذا الشتاء!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - لطالما تميّز فصل الشتاء بأجوائه الباردة التي تفسح المجال أمامنا لانتقاء أجمل وأرقى الملابس الشتوية، التي في مختلف الأحوال تمنحنا الشعور بالفخامة، خاصة ما اذا جاءت من الأقمشة والخامات الشتوية.

وبطبيعة الحال، الأمر نفسه ينطبق على الأحذية الشتوية، التي يمكننا التنويع في اختيارها بين الجزمات الطويلة التي تصل إلى حد الركبة، وبين البوت القصير الذي يمكن اعتماده سواء مع إطلالة كلاسيكية رسيمة أو مع إطلالة كاجوال وعصرية.

حذاء بوت قصير بتصميم عصري مميز من chloe



ولكي نسهل عليك الأمر، جمعنا باقة من أجمل وأفضل أحذية البوت القصير التي تناسب مختلف الإطلالات لشتاء 2020، لكي تختاري ما يناسبك منها.



أحذية البوت القصير لإطلالة كاجوال

حذاء بوت قصير باللون الأحمر الغامق من Valentino



لكي لا تحتاري في خياراتك للحذاء مع الأزياء الكاجوال اليومية، بإمكانك اقتناء بوت قصير يتناسب مع مختلف الملابس، سواء كانت فساتين شتوية ناعمة أو سراويل الجينز.

واذا أردتي التميّز، اختاري البوت القصير الجذاب الذي قدمته دار Valentino والذي جاء بحجم ضخم يناسب الإطلالات اليومية، كما لفتنا لونه الأحمر الغامق الذي تناسب بشدة مع الأربطة السوداء الأنيقة.

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حذاء بوت قصير لغطلالة شتوية كاجوال ومميزة من Fendi



أما دار Fendi فلم تتخلى عن الحذاء ذو اللون الأسود الذي بالتأكيد سينال إعجاب الجميع وسيتناسب مع مختلف ألوان ملابسك، خاصة وأنه جاء من دون تطريز في حين أربطته السوداء احتوت على نقشات ناعمة باللون الأبيض.

وكعادته يقدم Christian Louboutin كلّ ما هو لافت، خاصة وأن حذاء البوت القصير الذي طرحه، جاء مرصع بأححار ذهبية اللون تناسبت بشدة مع لونه البني وأشرطته الصفراء والبيضاء.

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أحذية البوت القصير لأجمل إطلالة كلاسيكية

حذاء بوت قصير يناسب الإطلالة الكلاسيكية من Isabel Marant



لا تقتصر خيارات البوت القصير مع الملابس الكاجوال فحسب، بل بإمكانك تنسيقها مع إطلالاتك الرسمية أيضاً.

وقد ركزت بعض الدور العالمية على هذا الأمر، لتقدم دار Isabel Marant حذاء باللون الأحمر الغامق من قماش "الشامواه" الشتوي، استطاع أن يترك بصمة له في عالم الأحذية من خلال الكعب القصير والمريح الذي جاء به.

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حذاء بوت قصير يناسب الإطلالة الرسمية من Dolce and Gabbana



أما Dolce & Gabbana فقد توجهت نحو قماش الجلد، لتقدم حذاء باللون الأسود بتصميم كلاسيكي فاخر، أعطاه شعار الدار باللون الذهبي في الخلف فخامة إضافية، ليجعل من إطلالتك لا تضاهى.