كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - إذا كنت من متابعات موضة المكياج، وترغبين في تجربة أساليب المكياج الجديدة، فتحضّري في العام الجديد لتبديل الكثير في روتين الجمال خاصتك، خصوصاً في ما يتعلق بألوان المكياج وطريقة رسم العين واستخدام الأيلاينر.



وفي هذا المقال، سنرصد لك أبرز صيحات المكياج التي ستهيمن على اتجاهات الجمال في عام 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



الأيلاينر العائم

الأيلاينر العائم



الأيلاينر العائم أو الـ Floating Eyeliner ، سيكون من أبرز صيحات المكياج في 2020، وهو مثالي لصاحبات العيون المبطنة بشكل خاص، كونه يجعل العين تبدو مسحوبة الى الخارج وأكثر حجماً ووسعاً. وبالإمكان تطبيقه بالأيلاينر الأسود كما الألوان القوية والناعمة والغليتر. طبقي خط أيلاينر رفيعاً على منبت الجفون العلوية.



الهايلايتر الزهري

الهايلايتر الزهري



سيكون الهايلايتر الزهري ضمن أبرز صيحات المكياج لعام 2020، وهو يمنح المرأة إطلالة مشرقة جداً ومتوهجة، ولافتة للنظر. يتم تطبيق البلاش الزهري في شكل C من أعلى الخدين امتداداً الى منطقة العين. واستخدمي الى جانبه أحمر الشفاه الزهري الناعم والماسكرا السوداء.



الشفاه اللامعة

الشفاه اللامعة



إذا كنت معتادة على استخدام ألوان أحمر الشفاه المات بالألوان القوية والفاقعة، ستجدين نفسك في عام 2020 بحاجة الى التجدد وتبديل روتين إبراز شفتيك. إذ إن الشفاه اللامعة ذات اللون الطبيعي الناعم ستكون من أبرز صيحات المكياج التي ستهيمن في عام 2020. يكفي فقط أن تطبقي الغلوس الشفاف اللامع على شفتيك.



ظلال العيون الحيوية

ظلال العيون الحيوية



غالباً ما تجعل الألوان الداكنة ومكياج العيون الثقيل، العين تبدو أصغر. بالتالي، فإن موضة ظلال العيون الحيوية، إحدى أبرز صيحات المكياج 2020، سواء بالألوان المائية أو ألوان الباستيل أو ألوان غروب الشمس، ستبرز عينيك بطريقة رائعة، وستجعلها أكثر وسعاً وأكبر حجماً، كما تمنحك إطلالة شبابية مفعمة بالحيوية والجمال.

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مكياج العيون اللامع

مكياج العيون اللامع



مكياج العيون اللامع هو من أجمل أساليب المكياج التي ستكون رائجة جداً في عام 2020، فهو يضفي على إطلالة المرأة لمسة جذابة جداً ومميزة. كل ما عليك القيام به، هو تطبيق القليل من الظلال اللامعة على طول خطي الرموش العلوية والسفلية. أو يمكنك استبدالها بنجمة فضية لامعة تضعينها في منتصف خط الرمش السفلي.

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