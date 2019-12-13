4 أسرار للحصول على إطلالة كيت ميدلتون الملكية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - تملك دوقة كامبريج كيت ميدلتون، تأثيراً كبيراً على كثيرات من الفتيات والنساء حول العالم، نظراً الى ظهورها الدائم بجمال مشرق ومكياج ناعم وشعر لامع كالحرير. وهذا يعود الى خمسة أسرار جمالية تعتمدها كيت ميدلتون، وتجعل من إطلالتها ملكية ومتوهجة على الداوم. وفي ما يلي، سنعرفك الى الأسرار الجمالية الأربعة الخاصة بكيت ميدلتون، والتي تخولك الحصول على إطلالة ملكية مبهرة بشكل دائم.

الشامبو المغذي والبلسم المنعّم للشعر

شعر كايت ميدلتون لامع



تظهر كيت ميدلتون بشكل دائم، بشعر صحي لامع وجذاب جداً، مما يعزز من جمال أي تسريحة تعتمدها خلال إطلالاتها. أما السر وراء جمال شعرها وملمسه الناعم ولمعانه الذي يأسر النظر، هو غسل الشعر يومياً باستخدام أنواع الشامبو الخالية من المواد الكيماوية، والبلسم المنعم الذي يعزز من لمعان شعرها، والحرص على تشطيف الشعر بالماء البارد الذي ينشط فروة الرأس ويعزز الدورة الدموية فيها.



مكياج عيون سموكي ناعم

إطلالة ملكية هادئة



بدلاً من استخدام الألوان الداكنة والخطوط الحادة، دائماً ما تختار كيت ميدلتون المكياج الخفيف والناعم الذي يحدد عينيها بهدوء. فهي غالباً ما تعتمد المكياج الدخاني الناعم الذي يناسب كثيراً إطلالاتها اليومية. وإذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج عيون سموكي على غرار دوقة كامبريج، فإن كل ما تحتاجين إليه هو قلم كحل أسود وفرشاة مزج كثيفة، بحيث تطبقين الكحل الأسود على خط الرمش العلوي، ومدّه بالفرشاة بأسلوب السموكي.



القليل من البلاش الوردي

بشرة ندية



بعكس كثيرات من النجمات والمشاهير، تبتعد كيت ميدلتون كلياً عن تقنية الكونتورينغ والهايلايتر والتغطية الكثيفة للبشرة، في جميع إطلالاتها، لا سيما خلال النهار. فهي تكتفي بتمرير القليل من البلاش الوردي على تفاحة الخدين باستخدام الفرشاة أو أطراف الأصابع، فهو يظهرها بمظهر مشرق ومتوهج، ويحافظ على جمال بشرتها الطبيعي.



الزيوت الطبيعية والمرطبات

الأميرة كايت ميدلتون



تعتمد كيت ميدلتون على روتين عناية بالبشرة يرتكز بشكل أساسي، على الزيوت الطبيعية المغذية للبشرة، والتي تعمل على إصلاح الأنسجة التالفة للجلد وتحسين مظهر البشرة، وكذلك على الكريمات المرطبة للبشرة التي تستخدمها في الصباح والمساء، والتي تمنحها بشرة ندية ومتألقة على الدوام.

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