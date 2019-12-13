الرموش المغناطيسية موضة جديدة... هل هي آمنة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2019 04:40 مساءً - تسبب الرموش الاصطناعية في أحيان كثيرة، في تمزيق الرموش الحقيقية، إضافة الى أنه يصعب تطبيقها وإزالتها، مما يجعلها غير عملية. لكن أصبح الآن بإمكانك الحصول على رموش طويلة وكثيفة بسرعة وسهولة تامة، وذلك من خلال استخدام الرموش المغناطيسية التي تعد موضة رائجة جداً حالياً. لكن هل هي آمنة على الرموش الحقيقية والعيون، وكيف يمكن تطبيقها؟ وما هي أفضل أنواع الرموش المغناطيسية؟ إليك التفاصيل الكاملة في هذا المقال.



هل الرموش المغناطيسية آمنة؟

الرموش المغناطيسية



بمجرد اكتشاف مدى جمالها وسهولة تطبيقها وتأثيرها الرائع على مظهر العينين، سترغبين في استخدامها يومياً. إلا أن الاختصاصيين يوصون بعدم الإفراط في استعمالها لأن ذلك يسبب في تلف الرموش الطبيعية والإصابة بالحساسية أو ألتهاب الجلد واحمراره. كما أنه من الضروري تجربتها مسبقاً قبل اعتمادها في مناسبة مهمة أو سهرة. ولتجنب أي ضرر قد تسببه الرموش المغناطيسية، سنقدم لك أفضل أنواع الرموش المغناطيسية، التي تجنبك أي أثار سلبية على الرموش الطبيعية والعين على حد سواء.



Ardell Magnetic Lash

Ardell Magnetic Lash



عندما تقررين استخدام الرموش الاصطناعية، عليك تجربة الأنواع ذات الأسعار المعقولة والآمنة في الوقت نفسه. لذلك، ننصحك بتجربة Ardell Magnetic Lash، فهي تمنحك مظهراً طبيعياً رائعاً. ليس عليك سوى لصق الشريط العلوي على الرموش العلوية، والشريط السفلي على الرموش السفلية. من ثم، قصي الأجزاء الزائدة عند الأطراف لتتناسب هذه الرموش مع شكل عينيك.



One Two Lash Magnetic Lashes

One Two Lash Magnetic Lashes



إن هذه العبوة من الرموش الاصطناعية، تشتمل على مجموعة متعددة من الشرائط المقسّمة بطريقة متساوية لتسهيل تطبيقها على الرموش الحقيقية والحصول على مظهر رائع خال من الشوائب. حتى أنه بإمكانك استخدام الأجزاء المخصصة للزوايا الخارجية لرموشك فقط، مما يضيف لمسة جذابة على عينيك. وتأتي هذه المجموعة مع اثنين من أزواج الرموش وأداة مغناطيسية لجعل تطبيق الرموش المغناطيسية عملية بسيطة وسهلة.



Kiss Magnetic Eyeliner & Lash Kit Lure

Kiss Magnetic Eyeliner & Lash Kit Lure



تعد هذه الرموش المغناطيسية خياراً رائعاً للحصول على رموش طويلة وكثيفة تدوم طويلاً، فضلاً عن أنها سهلة التطبيق وعملية جداً، وهي تأتي مع عبوة أيلاينر تسهّل تثبيت الرموش. في البداية، ارسمي خط أيلاينر رفيعاً على طول الرمش العلوي، وحين يجف طبقي بمحاذاته الرموش المغناطيسية المخصصة للرموش العلوية. علماً أن هذا النوع من الرموش المغناطيسية هو آمن جداً على رموشك الطبيعية وعينيك على حد سواء.

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