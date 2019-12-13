القومي للطفولة يقدم بلاغا في واقعة فيديو تعذيب طفل على يد والدته

قال صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل، في حديثه لـ "الوطن"، إن المجلس القومي للأمومة والطفولة، شكل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة تعدي أم على ابنها بالضرب المبرح، وتم تقديم بلاغ للنيابة، موضحا أن والد الطفل في طريقه إلى النيابة للتحقيق في الواقعة.

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، تداول فيديو لأم تجردت من أمومتها، وتعدت بالضرب المبرح على صغيرها دون رحمة، ولم تكتف بذلك بل وثقت التعذيب بمقطع فيديو من أجل إرساله لزوجها والد الطفل، حيث ظهرت الأم في الفيديو وهي تقوم بضرب طفلها بعدة صفعات على وجهه، ثم ركلته بقدمها ليسقط على الأرض.

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وحسب ما جاء بمقطع الفيديو المتداول، ظهر الطفل وتبدو عليه علامات الرعب والخوف، ووالدته تقوم بتعذيبه دون رحمة أو شفقة، حيث يبدأ الفيديو بظهور الطفل جالسا على كرسي صغير أمام والدته، وهي تلكمه بيديها، وتوجه لابنها كلمات خارجة، طالبة من الطفل أن يوجه رساله لوالده: "قول لأبوك يجي ياخدك، مش هتقعد معايا، قوله تعالى خدني أنا مش هطفح الدم على حد، أنا مش هربي عيال حد، يا عديم الأهل".

وعندما قال الطفل لوالدته إنه خائف، قامت الأم بمنتهى القسوة بركله بقدمها ليسقط بالكرسي على الأرض، ثم بدأ الطفل يطلب من والده خلال الفيديو وهو يرتجف من الخوف: "تعالى خدني يا بابا".