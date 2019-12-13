صور.. بعشاء رومانسي وتورتة.. جوهرة تحتفل بعيد ميلادها في الكويت

احتفلت الراقصة جوهرة، أمس، بعيد ميلادها أثناء تواجدها في دولة الكويت، وشاركت جمهورها ومتابعيها بلقطات من الاحتفال عبر خاصية "ستوري".

وعلى صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت، الراقصة الروسية، صور الاحتفال الذي ارتدت فيه فستانا قصيرا من اللون الأسود، ومشغولا بالجليتر الفضي.

وظهرت مائدة عليها قلب وشموع، ما يوحي باحتفال رومانسي، شاركها فيه بعض من فريق عملها.

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وتضمنت احتفالات الراقصة جوهرة، على "السوشيال ميديا"، كذلك نشرها لصور مع والدتها، تشكرها فيها على منحها حياة مثالية.

أزمة جوهرة

وتأتي احتفالات الراقصة الروسية، بعيد ميلادها، بعد أزمة انتشار فيديوهات مخلة تم نسبها لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء غيابها لمدة 8 أشهر عن مصر، قبل أن تعود مجددا منذ عدة أيام، وتمثل أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، والتي قررت إخلاء سبيلها، مع التأجيل ليوم 28 ديسمبر الجاري، بعد حضورها الجلسة من تلقاء نفسها، لنظر المستأنف المقدم منها على قرار حبسها لمدة عام بتهمة التحريض على الفسق في قضية سابقة، لتغادر أمس، مطار القاهرة متجهة للكويت برفقة مدير أعمالها.