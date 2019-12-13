فلافيانا: سعيدة بالمشاركة مرة أخرى في منتدى شباب العالم بمصر

للعام الثاني على التوالي، حضرت التنزانية فلافيانا ماتاتا، المدير التنفيذي لمؤسسة فلافيانا ماتاتا، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة شرم الشيخ.

وعبرت "فلافيانا"، عن سعادتها لـ "هُن"، للمشاركة في هذا الحدث الشبابي الهام حول العالم، وأنها متحمسة للعودة هذا العام للانضمام إلى شباب العالم التي وصفتهم بأنهم قادة اليوم والغد.

ونوهت المدير التنفيذي، إلى أنها متحمسة لمناقشة القضايا المهمة في المجتمعات الدولية، خاصة الأفريقية، جنبًا إلى جنب مع شباب العالم الذين حضروا إلى مدينة شرم الشيخ، مشيرة إلى الجلسة التي ستتحدث خلالها تحت عنوان "المرأة والحق في التنمية".

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وقالت "ماتاتا"، إنها ليست المرة الأولى التي تحضر فيها فعاليات ومؤتمرات شبابية، ولكن منتدى شباب العالم هو الأقوى والأهم والأكثر تأثيرًا.

جدير بالذكر، أن التنزانية فلافيانا، قد شاركت العام الماضي خلال فاعليات منتدى شباب العالم 2018، جنبًا إلى جنب على المنصة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الشباب بجلسة بعنوان: "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها".

وكانت قد قدمت إدارة منتدى شباب العالم لضيوفها من شباب العالم، أمس، شجرة كريسماس منتدى شباب العالم، والتي كتبوا على مصابيحها أمنياتهم وأحلامهم للعام الجديد من مدينة شرم الشيخ، معربة عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد، مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.

وينطلق منتدى شباب العالم 2019، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويشارك في جلساته عدد من الشخصيات العامة، بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، والذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل المختلفة للمنتدى.