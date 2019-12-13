مي عمر: الجمال في القلب.. ومتابع: مفيش عروسة زيك؟

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها وجهت من خلالها نصيحة لمتابعيها.

وظهرت "مي"، في الصور وهي واقفة بجوار طاولة بلياردو، وارتدت فستانا قصيرا من اللون الأصفر، معلقة عليها بأن: "الجمال مش في الوجه.. الجمال من القلب".

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وتلقت الفنانة مي عمر، العديد من تعليقات متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بجمالها: "أنتي جميلة بصراحة ما شاء الله عليكي"، "قلباي"، "مفيش عروسة اتجوزها زيك"، "حبي الحلو".

وكانت آخر أعمال الفنانة مي عمر مشاركتها في مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، ومحمد ممدوح، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي.‎