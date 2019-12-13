بلايز ياقة عالية لإطلالات شتوية تحمي من البرد وتوحي بالكثير من الأناقة والأنوثة

بلايز الياقة العالية تعتبر من أهم التصاميم في فصلي الخريف والشتاء حيث والى جانب أنها تحمي من البرد ومعها نستطيع الاستغناء عن الوشاح فهي أيضاً توحي بالكثير من الأناقة والنعومة، ولهذا وفي كل موسم نشاهد أجمل التصاميم من البلايز الياقة العالية ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية وهذا الموسم تنوعت التصاميم بين الموديلات الكاجوال والرسمية واليك التفاصيل.

بلايز ياقة عالية لأجمل إطلالات الشتاء:

تشكيلة كبيرة من أجمل موديلات البلايز الياقة العالية شاهدناها ضمن مجموعات هذا الموسم تنوعت من ناحية قصاتها وألوانها والمواد المصنوعة منها أيضاً.

حيث شاهدنا البلايز المصنوعة من أقمشة رقيقة وخفيفة وهذا النوع من الممكن اعتماده وحده أو تحت القمصان وجاكيتات البليزر، وهذه السنة من الرائج أن تعتمديها تحت الفساتين أيضاً.

وهنالك بالمقابل البلايز الياقة العالية السميكة والثقيلة المثالية لفصل الشتاء والتي يجب تنسيقها وحدها مع التنانير أو البناطيل أو الشورت وغيرها.

وقد تنوعت الألوان بين الدرجات الحيادية مثل الأسود والأبيض والرمادي والبيج وبين الدرجات الحيوية مثل الأحمر والفوشيا والزهري وقد شاهدنا أجمل التصاميم لدى بالمان Balmain، فندي Fendi، بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، بالنسياغا Balenciaga، مايكل كورس Michael Kors، فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham والقائمة تطول.

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