يسبب هشاشة العظام.. كيف يؤثر الكعب العالي على الجسم؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:
يعرف الجميع أن الكعب العالي يؤثر على القدمين مسببًا لهما الكثير من الألم، وقد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
ولا يؤثر الكعب العالي على القدمين فقط، بل على أجزاء أخرى من الجسم بشكل سلبي، نوضحها لكم بحسب ما ذكر موقع "برايت سايد".
_ الوركين
يؤدي الكعب العالي إلى تقليص عضلات الوركين، بسبب ما يسببه من إنحناء للجسم أثناء المشي فيجعلك غير متوازنة أثناء المشي والحركة.
_الركبتين
يرتكز وزنك على الركبتين أثناء ارتداء الكعب العالي، ما يؤدي هشاشة العظام مع مرور الوقت، وألم المفاصل وغير ذلك.
_العمود الفقري
يسبب الكعب العالي آلام في العمود الفقري لأنه يسبب انحاء زائد أسفل الضهر غير طبيعي، ما يؤلم العضلات وربما يؤدي إلى تشنجات.
_ القدم
عادة ما تكون الأحذية ذات الكعب العالي ضيقة في منطقة الأصابع، فيحدث انحناء للإصبع الكبير ما يسبب أورام ونتوء يصعب علاجها.
كذلك يؤدي الكعب العالي إلى التهاب مفاصيل القدمين ما يؤثر على حركتك وربما يؤدي إلى انسداد وتر أخيل.
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