هل ستذهب للعمرة أم للرقص.. انجي خوري تزف بشرى سارة للسعوديين: قريباً في الرياض والحافظ الله

زفت الفنانة السورية المثيرة للجدل، انجي خوري، بشرى سارة إلى الشعب السعودي الذي غيبه تركي آل الشيخ بفعالياته وأنشطته المخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ، والتي فجرت غضب السعوديين في الفترة الأخيرة.

وقالت انجي خوري في تغريدة رصدتها “وطن”، (إلى الرياض والحافظ الله)، وهو الامر الذي أثار المتابعين بين مؤيد ومعارض ومتوعد لها إذا أقدمت على هذه الخطوة.

وكانت الفنانة التي اشتهرت مؤخراً بفيديوهاتها الاباحية والمثيرة، قد جرى ابعادها من دبي إلى سوريا بعدما تم إبعادها من لبنان إلى الامارات، بعد ضبطها بوضع مخل للآداب في أحد فنادق دبي كما قيل.

ومؤخراً نشرت الفنانة انجي خوري فيديو أظهر تشجيعها للمنتخب السعودي وإعجابها برجولة محمد بن سلمان

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في رجال بالوطن العربي؟!.. هذا كان سؤال قد كتبته انجي خوري في تغريدة رصدتها “وطن”، على تويتر، مثيرة موجة غضب واسعة من أسلوب الفنانة السورية في طرح أسألتها، حيث هاجمها البعض في التعليقات على سؤالها المثير، بعد قضية ضبطها في احد الفنادق الاماراتية بوضع مخل وهو ما وضعها في موقف محرج تعرضت بعده إلى الترحيل مباشرة إلى دمشق.

وكانت أنباء تحدثت عن أن الفنانة السورية المثيرة ستنتقل الى الكويت بحسب ما أعلنت سابقاً لكنها لم تحصل بعد على تأشيرة دخول، خصوصاً بعد الأزمات التي أثارتها بين لبنان ودبي.

أما بالنسبة لعودتها الى بيروت فمن الممكن ان تكون الخيار الثاني في حال تم تأمين كفيل او موافقة السلطات المختصة بمنحها إقامة من جديد.