“شاهد” ميس حمدان تثير جدلاً واسعاً بعد وصلة رقص مع شقيقتيها على “تاني يا هوا”

عادت الفنانة الأردنية، ميس حمدان، لإثارة الجدل مجدداً، بعد الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تعلم فتيات صغيرات الرقص، ولكن هذه المرة ظهرت مع شقيقتيها.

وظهرت ميس حمدان في فيديو نشرته على انستغرام برفقة شقيقتيها وهن يرقصن بملابس شبابية على أنغام “تاني يا هوا”، معلقة: “فرقة حمدانولا للفنون الشعبية الاستعراضية تقدم “تاني تاني يا هوا بتقولي تاني”، أتمنى العرض المسرحي الراقص الجميل ده يعجبكم بغناء المطرب حمادة خربطلي والراقص مساعد أول حسن سكسكة والعبد لله مدرب الرقصات ميسة برودواي”.

يذكر أن فيلم “سمكة وصنارة” هو أحدث أعمال الفنانة ميس حمدان، وتدور أحداثه في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفى بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهما عملية نصب كبيرة، ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهما فتقع لهما أحداث لم تكن في الحسبان.

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وأثار ظهور ميس العاري جدلا واسعا بين متابعيها الذين اتهموها بإثارة الغرائز ونشر العري، فضلا عن إفساد الأطفال بتعليمهم الرقص.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان مسلسل “نوف” الذي قدمته في الأردن وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضي، وخاضت ميس حمدان من خلال أولى بطولاتها المطلقة في الدراما الأردنية، كما صورت في الفترة الأخيرة حلقة كضيفة شرف في مسلسل “أيام العسل” مع المخرج أحمد نور.