راندا تنشر صورة جديدة من خطوبتها لمحمد الشرنوبي: بشكر ربنا كل يوم

شاركت راندا رياض، مديرة أعمال المطربة أنغام، وخطيبة الفنان محمد الشرنوبي، متابعيها عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من حفل خطوبتها برفقة والدتها وشقيقها.

وعلقت "راندا" على الصورة قائلة: "بشكر ربنا كل يوم على منحني هذه العائلة.. أحبكم إلى ما لا نهاية، وشكرًا لكم على مواكبة كل حياتي".

خطوبة الشرنوبي وراندا رياض

وشارك الفنان محمد الشرنوبي، متابعيه بصور خطوبته على مديرة أعمال أنغام، راندا رياض، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

Advertisements

وعلق الفنان على الصور موجها رسالة لخطيبته: "مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني وأسعدك وأعرف أخليكي على طول مبسوطة.. ربنا يخليكي ليا".

وتفاعل العديد من متابعي الفنان مع صور خطوبته، مقدمين له التهنئة.

إطلالات العروسين

ارتدى "الشرنوبي" بدلة فاتحة، دون رابطة عُنق، مع قميص أبيض، في حين تألقت العروس بـ "جمبسوت"، "أوف وايت" بأكمام من الشيفون، مفضلة ترك شعرها منسدلا إلى جانب مكياج بسيط.

جدير بالذكر، أن الشرنوبي، ظهر بصحبة الفنانة أنغام، وزوجها، ومديرة أعمالها، في العديد من الاحتفالات والمناسبات الفنية، الأمر الذي أثار التساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تربط بين راندا والشرنوبي.

وعلاقة الشرنوبي وراندا لم تتعد مجرد تبادل التهنئة، فمؤخرا هنأ الفنان مديرة أعمال أنغام، بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث نشر صورة لها مُعلقًا: "عيد ميلاد سعيد يا زوزو".