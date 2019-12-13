النوم في النهار قد يعرضك لجلطة دماغية

قد يلجأ بعض الأفراد لأخذ قسط من النوم خلال ساعات النهار اعتقادًا منهم أنها مفيدة للجسم، إلا أن دراسة أثبتت نتائج عكسية.

وتوصل علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، إلى استنتاج يفيد، بأن الأشخاص الذين ينامون في النهار، أو يغفون أكثر من تسع ساعات في الليل معرضون للإصابة بجلطة دماغية، نقلًا عن وكالة الأنباء الروسية.

الدراسة التي أجراها العلماء استمرت ست سنوات، شارك فيها 31.7 ألف شخص، لم يسبق أن أصيبوا بجلطة دماغية أو مشكلات صحية أخرى، ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجراه الباحثون 8% من المشتركين في التجربة كانوا ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار، و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم، وقد ظهر أن هؤلاء أصيبوا بالجلطة الدماغية أكثر من الذين كانوا ينامون 7-8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلا ونهارا ارتفعت هذه النسبة إلى 85%

ويذكر أن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف، من أكاديمية سيتشينوف الطبية، قد دحض الوهم الشائع، بأن النوم الطويل أيام العطل، يعوض التعب والإرهاق وقلة النوم خلال الأسبوع، ووفقا له، قد يصبح النوم لفترة أطول في أيام العطل، سببا للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.