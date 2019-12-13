"بدل الأدوية".. قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تخفض ضغط الدم

لازال ضغط الدم من المشاكل التي تثير الأزمات لدى المصابين به، سواء إذا كانوا من أصحاب الضغط المرتفع أو المنخفض، لكن يعتبر الطعام والنظام الغذائي من الأمور التي تساهم في تحسين معدل ضغط الدم، وربما تكون بديلا طبيعيا عن الأدوية، وعرضت "سبوتينك" قائمة بالأطعمة والمشروبات التي تخفض ضغط الدم طبيعيًا

الخضروات الورقية

البوتاسيوم يعمل على خفض الدم المرتفع، ويوجد في الكثير من الخضروات الورقية مثل "الجرجير والسبانخ وأوراق اللفت والبنجر"، وتحتوي هذه الخضروات أيضًا على عنصر الماغنسيوم الذي يساهم بتوسيع شرايين الدم، الأمر الذي يساهم في خفض ضغط الدم.

التوت

تناول التوت مرتين يوميًا على مدار 8 أسابيع، يساهم في خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بدرجة خفيفة من ارتفاع ضغط الدم.

الشوفان

يحتوي الشوفان، على نوع خاص من الألياف يعرف بـ"بيتا جلوكان"، يساعد على خفض ضغط الدم.

الفاصولياء والعدس

يعتبران من أهم مصادر البوتاسيوم والماغنسيوم، حيث يساهمان في توسيع شرايين الدم وخفض الضغط.

عصير البنجر

يساهم تناول عصير البنجر، على التحكم بضغط الدم، لاحتوائه على النترات بالإضافة لغناه بالبوتاسيوم والماغنسيوم.

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سمك السلمون

يحتوي السلمون على نسبة عالية من الأحماض الدهنية "أوميجا 3"، التي تساعد على خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب، بالإضافة للبوتاسيوم والبروتين.

زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون، من العناصر التي تساهم في خفض ضغط الدم لما يحتويه من عناصر مغذية.

الفستق

تناول الفستق لمرة واحدة يساهم بخفض ضغط الدم لـ4,8 درجة، بحسب دراسة نشرتها مجلة "Hypertension".

بذور الكتان

تعد بذور الكتان غنية بالألياف، وتساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، ويتم تناولها من خلال إضافتها في العصائر بعد طحنها.

عصير الرمان

تناول 140 إلى 312 جراما من عصير الرمان يوميًا أن يساعد في خفض ضغط الدم.

الثوم

يحتوي الثوم على مركب الأليسين المسؤول عن خفض ضغط الدم، ويفضل تناول الثوم أن تتناوله نيئا وليس مطهوا، وذلك لاحتوائه على قدر أكبر من الأليسين.

الشوكولاتة الداكنة

يعرف هذا النوع بأنه غني بالبوليفينولات، التي يمكنها خفض ضغط الدم بنقطتين في المتوسط.