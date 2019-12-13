يقلل من خطر الموت المبكر.. دراسة توضح أهمية الجري أسبوعيًا

يغفل البعض أهمية ممارسة الرياضة يوميًا حتى في أبسيط صورها، وهو الركض، وهو الأمر الذي أكدت عليه دراسة قالت إن "الجري" مرة واحدة في الأسبوع يساعد على العيش لفترة أطول.

وقالت الدراسة بحسب موقع "WEF"، إنه لا يهم سرعتك في الجري أو عدد المرات التي تمارس فيها هذه الرياضة، منوهه إلى أن الجري لمدة 50 دقيقة اسبوعيًا يقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 27%.

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وقام الباحثون بدراسة 230 ألف حالة، وتتبع صحتهم لمدة تتراوح بين 5 و35 عاما، ووجدوا أن الذين يمارسون رياضة الجري ينخفض لديهم خطر الموت بالسرطان بنسبة 23%، كما يقلل خطر الموت من أمراض القلب بنسبة 30%، بالإضافة إلى تخفيض خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر من النوع الثاني.

وأشار الباحثون، أن هناك بعض الحالات التي يمكن أن يؤدي الجري فيها إلى إصابات نتيجة الإجهاد المفرط على أنسجة الجسم دون وقت كاف للتعافي، لذلك ينصح بتجنب التغييرات المفاجئة في وتيرة أو مدة الجري.

وبشكل عام تؤكد الدراسة أن فوائد هذه الرياضة أكثر من مخاطرها.