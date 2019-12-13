مصابا بكدمات بالرأس والجسد.. طفلة تنجب رضيعا وتلقيه بالشارع

عثر مواطن أردني على طفل رضيع مصابا بكدمات على جسده ورأسه، ملقى في أحد شوارع محافظة الزرفاء بالمملكة الهاشمية، ليتم تسليمه على الفور إلى أحد المستشفيات الحكومية.
وبحسب ما ذكرته مدير مديرية الأسرة والحماية الأردنية، جلنار الراميني،، أن الأمن العام الأردني، سلم الطفل إلى وزارة التنمية الاجتماعية، حيث كان في حالة يرثى لها وتوجد آثار كدمات على جسده ورأسه، بحسب ما ذكره موقع "الوكيل الإخباري" الأردني.
أثبتت الفحوصات التي أجريت على الرضيع أن والدته قاصر تبلغ من العمر 13 عاما، وتم تحويل القضية إلى المدعي العام في الأردن، لكشف حيثياتها، بعد تحويلها من إدارة حماية الأسرة.
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