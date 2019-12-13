عرضت صفحة متحف "اللوفر"، أبو ظبي، واحدة من القطع النادرة الرائعة، ضمن مجموعة مجوهرات سيدة الطرب المصرية، أم كلثوم، على أن تكون ضمن معرض "10 آلاف عام من الرفاهية".
وفصل المعرض مميزات تلك القلادة، والتي أهداها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في عام 1971 إلى أم كلثوم، حيث تتكون القلادة المميزة من 1888 لؤلؤة طبيعية.
وقال المعرض في تعليقه على الصورة، "كانت المنطقة المُصدّر الرئيسي للّؤلؤ في العالم، اكتشف هذه القلادة في أحدث معارضنا، "10 آلاف عام من الرفاهية"، المستمر حتى 18 فبراير 2020، الرفاهية بعينيك في اللوفر أبوظبي".
كانت هذه تفاصيل خبر تضم 1880 لؤلؤة..."لوفر أبو ظبي" يعرض قلادة نادرة لأم كلثوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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