رمضان صبحي عن ابنه زين: حسيت بإحساس مختلف أول ما جه

تحدث رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي عن علاقته بابنه الوحيد "زين"، قائلا: "أول ما اتولد كنت حاسس إنه عادي، مكنتش حاسس بحاجة، لكن بعد كدا بقى فيه إحساس حلو أوي.. إحساس مختلف".

وأوضح "صبحي"، خلال حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على شاشة "cbc"، "إحساس مختلف حسيته أول ما جه.. مكنتش متخيل إني في السن ده يكون عندي بيبي، بس ربنا كرمني بزين وحبيبة".

وأوضح نجم المنتخب الأولمبي، أنه من اختار اسم "زين"، وأعجب زوجته حبيبة إكرامي، ووافقت عليه، نافيا رغبته في إنجاب الكثير من الأطفال.