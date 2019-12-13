نصف النساء العاملات لأكثر من 24 ساعة أسبوعيا معرضات لمشاكل صحية

قد يشعر الموظف خلال ساعات العمل بإرهاق شديد ويكمل حياته دون أن يحرك له ذلك ساكنًا، فلا يعلم أنه بذلك قد يكون معرض لخطر مشاكل صحية لا حصر لها.

وأظهرت دراسة حديثة شملت 1.7 ألف موظف، أن الأشخاص الذين يعانون من إرهاق في العمل معرضون لخطر الإصابة بأمراض أعضاء الرؤية ونظام الغدد الصماء والجهاز القلبي الوعائي.

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كما كشف خبراء من المركز العلمي الشمالي الغربي للنظافة والصحة العامة والقائمون على الدراسة، أنه حوالي نصف النساء وثلث الرجال الذين يشعرون بالتعب في العمل أكثر من 24 ساعة في الأسبوع معرضون لخطر المشاكل الصحية.

وأرجعت الدراسة، أن السبب الرئيسي لإرهاقهم هو كثافة العمل، كما تؤثر أيضًا عوامل مثل الإجهاد العاطفي المرتبط بالمسؤولية والإجهاد البصري والعقلي، واتضح أن الموظفين الذين يعانون من التعب الشديد مرضوا في المتوسط ​​24.9 يومًا في السنة، وفقا لـ"آر تي".

وكشف الخبراء، أنه من بين المهن ذات الخطورة العالية للإرهاق المهني هم الأطباء والممرضات والمعلمون والعاملون في المكاتب.