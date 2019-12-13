شيري عادل تدون أمنياتها على شجرة كريسماس منتدى شباب العالم

من بين الكثير من الحضور، شاركت الفنانة شيري عادل، في احتفالية نظمتها إدارة منتدى شباب العالم 2019، ابتهاجا بأعياد رأس السنة الميلادية، خلال فعالية " شجرة رأس السنة".

وكتبت شيري أمنياتها على إحدى المصابيح، معلقة على مجموعة من الصور نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهي في محيط شجرة الميلاد "أتمنى في العام الجديد المرح والسلام والحب للجميع".

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كما شارك الحضور بكتابة أمنياتهم للعام الجديد على مصباح مضيء بشجرة رأس السنة، وجرى إضاءة جميع المصاييح في آن واحد وأعطت مظهرا بديعا وتخلق روحا مختلفة.

من جهتها، أعربت إدارة المنتدى عن خالص أمنياتها لشعوب العالم باستقبال عام ميلادي سعيد، مليء بالبهجة وتحقيق الأحلام.

وينطلق منتدى شباب العالم 2019، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويشارك في جلسات عدد من الشخصيات العامة بالإضافة إلى الأشخاص الملهمين والمؤثرين من حول العالم، والذي سيتحدثون للشباب الحاضرين من خلال الجلسات وورش العمل المختلفة للمنتدى.