أسباب آلام الكعبين وطرق الوقاية منها

محمد اسماعيل - القاهرة - لا ينبغي تفسير آلام الكعبين باعتبارها نتيجة للروماتيزم أو التهاب المفاصل دائماً، فهناك عدة أسباب يمكن أن تكون وراء هذه الأوجاع، منها ارتداء الكعب العالي. وقد تمتد هذه الأوجاع إلى باطن القدم، أو لأعلى باتجاه العقبين، وهو ما يُعرف باسم "كعب أخيل". ويتطلّب علاج المشكلة تشخيصاً جيداً لتحديد تمارين العلاج الطبيعي المناسبة، إلى جانب تفادي العوامل المسببة للمشكلة، حسب ما جاء في موقع"24 الإماراتي".

3 أسباب رئيسية لآلام الكعبين:

- الوزن الزائد من أهم أسباب أوجاع الكعب، وضبط الوزن مفتاح أساسي لحماية القدمين والكعبين من هذه الآلام.

- عدم ممارسة تمارين التمدد أو إطالة العضلات، ما يسبب تقلصها وبالتالي زيادة الضغط على مفاصل القدمين. ويتطلّب ذلك ممارسة تمارين الإطالة، وعمل تدليك (مساج) للقدم.

-ارتداء الحذاء المناسب من أهم وسائل الوقاية من آلام الكعبين، ويعتبر الكعب العالي من العوامل الرئيسية لهذه الأوجاع، فإذا اضطرتك الظروف إلى ارتداء كعب عالٍ اختاري التصميم الأسمك والحذاء المغطّى من الأمام لتوفير دعم كافٍ للقدم أثناء الحركة.