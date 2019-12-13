"جيهان" تحترف "الديكوباج" وتؤلف أول كتاب في مصر لتعليمه: مقدرش أشتغل غيره

استطاعت من قصاصات ورق أن تصنع عالمها الخاص بها من فن الديكوباج أو فن التزيين الذى يعتمد على الورق القديم لعمل لوحات فنية، 15 عامًا قضتها في المنزل للتفرغ لتربية أولادها، رغم حصولها على الماجستير في مجال إدارة الأعمال، لتتحول بعدها جيهان أيوب، إلى أشهر فنانة في مجال الديكوباج.

أسست "جيهان"، مؤسسة "دانتيلا" لفن تعليم الديكوباج، "اشتغلت على نفسي سنة ونص لحد ما اطورت فيه واشتغلت على تدريب الأطفال والكبار في الجمعيات الخيرية ومستشفى 57357 لحد ما احترفت التدريب وبقت عضو محترفي التدريب في مصر"، وفق حديثها لـ "هُن".

احترفت فن "ديكوباج" وألفت كتابها، وهو أول كتاب في مصر لتعليم فن الديكوباج، "دانتيلا ديكوباج"، لتعليم أسس وخطوات هذا الفن، يعتمد الديكوباج في المواد المستخدمة على اللصق بالغراء ويضاف تأثيرات مختلفة، "بحتاج أدوات بسيطة زي ألوان إكليرك ورغم المجهود اللي بعمله في الشغل ده لكن ما تخيلش نفسي أقدر أشتغل فن غيره".

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على مدى الخمس سنوات الماضية عملت مع سيدات وبنات من مختلف الأعمار وانبهرت بفكرهن والنتائج التي حققنها بعد التدريب.

شجعها هذا لتأسيس مكان خاص بها في الدقي التي طالما حلمت بها، أكاديمية "دانتيلا" والتي تسعى لتصبح يوما منارة للفنون والحرف.

شعرت "جيهان" بسعادة الأطفال بعد تعليمهم هذا الفن لذلك قررت عمل ورشة للنساء من محاربى سرطان الثدي، "فكرت في علاج مرضى السرطان بالفن وده بيساعد على تحسين المزاج والحالة النفسية".