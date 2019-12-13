أبرزهن مايا دياب وإليسا.. فنانات لفتن الأنظار بأزياء "بدون بطانة" في 2019

عقب مرور ما يزيد عن عام، على إثارة الفنانة رانيا يوسف الجدل، بفستان بدون بطانة، خلال الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي، أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، اليوم، بإطلالة مشابة لها، في الحلقة الثالثة من مسلسل "الديفا"، لتنضم على صفوف الفنانات اللاتي قررن التخلي عن البطانة في أزياهن.

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"هن" رصد أبرز الفنانات المرتديات لـ"فساتين بدون بطانة"، خلال فعاليات متباينة، على مدار العام الجاري:-

نيللي كريم

في يونيه الماضي، أطلت الفنانة نيللي كريم بـ"جيب" طويلة وشفافة، وغير مزودة ببطانة، و"توب" أسود غير منقوش، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، في جلسة تصوير لها بعدسة المصور عمرو طايع، في مدينة الجونة.

إليسا

وفي الشهر نفسه، ظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، بفستان طويل شفاف، له أكمام، مُطعم باللون الذهبي، دون بطانة، حيث كشف عن ساقيها، بتوقيع إيلي صعب، في صورة شاركتها مع متابعيها عبر "إنستجرام".

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مايا دياب

وظهرت لفنانة اللبنانية، مايا دياب، بفستان "سيلفر" لامع، له فتحة واسعة من جهة الصدر، كما جاء شفافًا، وبدون "بطانة" فكشف عن جسدها، خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف، منذ عدة أشهر.

مريم أوزرلي

تعرضت الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام"، للعديد من الانتقادات من جمهورها، لارتدائها فستان فاتح اللون شفاف وبدون بطانة، وكاشف لتفاصيل جسدها، فضلًا عن أنه بدون أكتاف، مزين بنقوش صغيرة، من توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World، خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72.

يشار إلى أن الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، ظهرت اليوم، فستان طويل قاتم اللون، مزين بنقوش لامعة، والذي تميز بأنه ذو أكمام طويلة، وبدون بطانة طويلة، إلا أنه غير فاضح لتفاصيل جسدها.