الرضاعة الطبيعية قد تكون فائدة صحية لمريضات التصلب المتعدد

محمد اسماعيل - القاهرة - أ.ش.أ

وجد باحثون أن النساء المصابات بالتصلب المتعدد غالباً ما يجدن أن أعراضهن تتراجع أثناء الحمل، وأن هناك أدلة متزايدة على أن الرضاعة الطبيعية قد يكون لها فائدة مماثلة.

وجدت مراجعة جديدة لـ 16 دراسة أن النساء المصابات بمرض التصلب العصبي المتعدد الذين يرضعون رضاعة طبيعية كانوا أقل عرضة بنسبة 37٪ للانتكاسة خلال عام من الولادة، مقارنةً بالذين يرضعون بالزجاجة. وقال الخبراء، إن النتائج لا تثبت أن الرضاعة الطبيعية وقائية.

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ولكن الدلائل على هذا الاحتمال تزداد قوة، كما تقول الدكتورة كريستين كريسكو ، الباحثة الرئيسية في المراجعة وزميل أمراض الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو.

وقالت كريستين: إن الدراسات التي أجريت مؤخرًا حول هذا السؤال قد تم تصميمها بشكل أفضل من بعض الدراسات السابقة - وهو ما يمثل العديد من التفسيرات البديلة للعلاقة بين الرضاعة الطبيعية وخطر الانتكاس المنخفض.

وبالنسبة للدراسة الحالية، قام الباحثون بتجميع نتائج 16 دراسة قارنت النساء المصابات بداء التصلب العصبي المتعدد اللواتي رضعن مع أولئك الذين لم يرضعوا - بعدهم لمدة تتراوح من ثلاثة إلى 12 شهرًا بعد الولادة.. في المتوسط ، كانت النساء اللواتي يرضعن من الثدي أقل بنسبة 37 ٪ من الانتكاس.