"الإفتاء": لايجوز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق في المنزل

سئل أحد متابعي صفحه دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال البث المباشر للإجابة على أسئلة المتابعين، والذي ظهر فيه الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن جواز إجبار الزوجة العاملة على الإنفاق في المنزل أو ترك العمل مع العلم أنها تعمل قبل الزواج؟".

وأجاب الشيخ على السائل بعدم جواز إجبار الزوجة العاملة بالإنفاق في المنزل، وكذا لا يجوز إجبارها على ترك العمل طالما تزوجها زوجها مع علمه بعملها في الأساس.

وتابع بأنه ليس للزوج حق براتب زوجته، وكذلك لا يجوز تخييرها بين تركها للعمل أو الإنفاق على المنزل، "فإن مالها هو حق لها وفي حال تشاركته مع الزوج بنفقات المنزل فهو تفضلا منها وتعاون، لأن المتخصص على النفقة المنزليه هو الزوج وحده".