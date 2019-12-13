المصري لحقوق الإنسان: المرأة المصرية صمدت وسندت البلد كثيرا

قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن المرأة المصرية قد أثبتت قوة وشجاعة حيث أن ما شهدته مصر من زلزال اقتصادي وسياسي لم يؤثرا في السيدة المصرية: "صمدت وسندت البلد بشكل كبير".

وأضافت "أبوالقمصان" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مقدر للغاية لما تقوم به المرأة المصرية واهتمامه بإيصالهم إلى المناصب القيادية في الدولة، موضحه أن المؤشرات العالمية تتحدث بأن وضع السيدة في مصر في مكان لا تستحقها: "مش ممكن الدنيا هتقف أن الرئيس يعين سيدات، ولما يبقي الأمر في أيد ناس تانية وتحديدا قانون الأحوال الشخصية هو قانون مؤلم ومخالف لكل شئ ومقلق".

وأكدت أن كل المواد المقدمة التي يتم مناقشتها في ذلك القانون من شأنها إعادة مصر لـ1000 عام إلى الخلف: "كل المواد اللي بتناقش تخلوا من الرؤية والفلسفة"، مشيره إلى أن توقيع المرأة عقد زواجها بولي أمر هو شئ يجب أن يتم إزالته من قانون الأحوال الشخصية الجديد: "القانون المغربي قال في 2004 أن الولاية حق للمراة الرشيدة تمارسها حسب اختياها، وأنا لسة بناقش النهاردة في لجنة وزارة العدل أن الست متمضيش عقد جوازها إلا بولي.. أحنا بنتكلم في أنهي عصر يا جماعة".