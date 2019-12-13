بدون دفاية.. طرق لتدفئة المنزل في الشتاء

يقترب فصل الشتاء ويجلب معه الطقس البارد والقارس، ويلجأ العديد من الأشخاص لطرق عديدة لتدفئة المنازل، من خلال إشعال الأخشاب ووضعها في المواقد، أو عن طريق الدفايات الحديثة التي قد تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل.

وإليك طرق لتدفئة المنزل في فصل الشتاء، بعيدًا عن الدفايات، وفقًا لموقع "مايو كلينيك".

- ادهني حوائط منزلك بالطلاء الغامق.

- استخدمي ستائر ذات خامات ثقيلة على الشبابيك، حتى تمنع تسرب الهواء إلى منزلك.

- تأكدي أن الستائر ستضيف لمسة مختلفة في ديكور منزلك.

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- احرصي على تغطية أرضيات المنزل، بسجاجيد كبيرة الحجم والتي بدورها لن تشعرك ببرودة الأرض.

- قومي بتغطية أثاث منزلك ببعض المفارش ذات الخامات الشتوية، كالموهير، القطيفة، الصوف.

- يمكنك أن تزيدي إضاءة المنزل في الشتاء من أجل دفء أكثر.

- يعد غلق أبواب غرف المنزل، من الطرق الفعالة لبقاء الجو دافئاً.

- قومي بوضع شريط سيليكون في المساحات الواسعة بين الجدران أو الشبابيك.