ألوان مكياج موسم شتاء 2020

بدأت برودة الشتاء، ومعه بدأت موضة الموسم الجديد، ووفقا لخبراء الموضة والمواقع المهتمة بها، هناك بعض الألوان هي ترندات الموسم المقبل، بحسب خبراء المكياج، وموقع "كوزموبوليتان".

الجليتر

ماكياج مستوحى من الجليتر هو مصمم ليستمر فترة أطول، والدليل على ذكل بريق عيون بيلا حديد خلف الكواليس في عرض فندي لربيع 2020.

ويمكنك تطبيق عينيك ببطانة الكحل السوداء ثم وضع بريق فضي أسفل عينيك، وتعتبر هذه طريقة رائعة حقًا لإخفاء الهالات السوداء.

الروج الأحمر

تظهر الشفاه الحمراء، بشكل أو بآخر، على ممرات الأزياء كل موسم، هذا العام، ظهرت في عرض Prabal Gurung في ربيع عام 2020.

وهو مزيج من أحمر الشفاه غير اللامع مع البشرة النقية والحواجب الجريئة، ما يجعلها تبدو أكثر روعة وأقل كلاسيكية.

آي لاينر أبيض

إذا كنت على وشك خوض تجربة الماكياج الرائع للعين، لكنك لست شجاعة بما يكفي، على سبيل المثال، للون النيون أو ظلال العيون اللامعة بالكامل، فإن اتجاه كحل العين الأبيض هو وسيلة رائعة لتنعيم المكياج، إنه ممتع، منعش، ويشعر بأنه غير متوقع تمامًا.

ضعي قلم كحل أبيض كريمي واستخدمه لربط عينيك أو ابتكار وينج لطيف، مثل الموديلات في عرض Pamella Roland لربيع 2020.

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ملمع فقط

سحر المكياج في عرض أزياء شانيل لربيع 2020، هو لمعان، لمعان، وأكثر لمعانا، فقد وضعته عارضات الأزياء على شفاههن وجفنهن وبشرتهن، إنه اتجاه كبير لفصل الشتاء.

استخدمي ملمعًا واضحًا للوجه، واضغطي عليه على جفتيك وعظام وجنتيك وأسفل جسر أنفك وعلى شفتيك. إذا كنت تريد لونًا إضافيًا قليلًا على شفتيك، ضعي بلسم الشفاه الملون.

أحمر شفاه داكن

استوحِ من الملكة بيلا في عرض أزياء ماكس مارا لربيع 2020، واختاري أحمر شفاه أسود شبه ممزوج، أو داكن تماما.

رطب شفاهك ببلسم الشفاه أولاً، ثم أحمر داكن أو أحمر الشفاه الأسود.

الياقوت

ظل ظلال العيون عميقة الألوان، مثل ظل الياقوت الجريء الذي تم ارتداؤه على الطرز في عرض لاكوان سميث لربيع عام 2020، هو جدا خطير لأنه يجعل أي لون العين تبدو رائعة للغاية.

املأ جفنك بظلال العيون السائل الأزرق الداكن، ثم استخدم فرشاة ظلال العيون للضغط على ظلال بودرة ظلال العيون الزرقاء البراقة في الأعلى. من خلال دمج الاثنين معًا، ستقوم بإنشاء أبعاد ألوان جيدة مجنونة.