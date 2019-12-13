لوجينا صلاح تنتصر على البهاق وتعين مراسلة لقناة أبو ظبي.. "ارضي باللي ربنا كتبهولك"

أعلنت خبيرة التجميل لوجينا صلاح، على صفحتها عبر موقع "فيس بوك"، خبر تعيينها مراسلة لقناة أبو ظبي، لتتمكن من الانتصار على مرض البهاق الذى أصيبت به من مرحلة الطفولة لتتجه بعدها إلى مجال التجميل، لتتحول إلى أشهر خبيرة تجميل ثم دخولها مجال الإعلام.

وعلقت عبر صفحتها: الحمدالله دائمًا وأبدًا انتوا جزء وسبب أساسي في دعمي ونجاحي، طبعا شكرا قناة أبوظبي علشان الثقة فيا وشكرا على دعمكم للمساواة، وأن أي إنسان لازم يكون عنده فرصة متساوية حتى لو مختلفين".

وتابعت: لسة فاكرة البنت الصغيرة اللي رايحة المدرسة بضفاير وعندها أحلام كبيرة محدش صدق أنها ممكن تتحقق، اشتغل على نفسك وارضى باللي ربنا كتبهولك وهيديك أكتر من اللي بتتمناه.

ويتسبب مرض البهاق في فقدان لون الجلد وظهور بقع يطلق عليها اسم المرض "البهاق"، وتظهر في الوجه والعنق واليدين والفم ويمكن أن تظهر في مناطق أخرى ويؤثر المرض على الأشخاص باختلاف نوع بشرتهم.

ويحدث البهاق عندما تموت الخلايا التي تنتج مادة الميلانين أو تتوقف عن أداء وظيفتها.

ومن أسباب الإصابة بـ"البهاق" كما ذكرها موقع "Mayo Clinic"

ضعف جهاز المناعة

اضطراب يتضمن الهجوم على النظام المناعي ويحدث بسبب حرق الشمس، التوتر، التعرض للكيماويات الصناعية.

الأحداث المأساوية

التعرض لبعض الأحداث المأساوية الاجتماعية كالتعرض للإصابة بحوادث السير وللإعاقات وللمشاكل التي تسبب حدوث موت مفاجئ لأشخاص عزيزون على المصاب كلها تؤثر في الإصابة بمرض البهاق.

وتعتبر أكثر المناطق المعرضة للإصابة بالمرض هي المناطق المكشوفة للشمس وهي اليدين والقدمين والذراعين والرقبة والوجه.

العامل الوراثي

تلعب الوراثة دورًا في احتمالية الإصابة بمرض البهاق.

العامل البيئي

عند وجود العامل الجيني تؤدي بعض العوامل البيئية لظهور البهاق كحروق الشمس، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، والإصابات الجسدية.

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أعراض مرض البهاق

لون البشرة

فقدان غير مكتمل من لون البشرة.

الشيب

ظهور تبييض أو تشيب الشعر على فروة الرأس والرموش والحواجب أو اللحية، في وقت سابق لأوانه.

الأنسجة

فقدان اللون في الأنسجة التي تبطن داخل الفم والأنف (الأغشية المخاطية).

العين

فقدان أو تغيير لون الطبقة الداخلية من مقلة العين (شبكية العين).

نصائح للوقاية من الإصابة بالبهاق

ارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس، للحماية من الأشعة الخطيرة للشمس.

تجنب عمل جلسات التان.

التقليل من الإجهاد والتوتر والعمل على الاستقرار النفسي.

الحرص على الابتعاد عن المواد الكيميائية.

تجنب استعمال الكريمات والخلطات غير المرخصة طبيًّا.