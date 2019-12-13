مدفون في كهف.. اكتشاف أقدم عمل فني في التاريخ.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكن مكتشفون من العثور على ما يعتقد بأنه أقدم عمل فني معروف في التاريخ البشري، وذلك داخل كهف في إحدى جزر إندونيسيا.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية، فإن اللوحة المرسومة على الجدار، تجسد مطاردة بين صيادين وحيوانات برية، ويعتقد أنه رسم قبل نحو 44 ألف عام في جزيرة سولاويسي.

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فريق علما الآثار الذي اكتشف العمل الفني يعتقد أن العمل هو الأول من نوعه الذي يرصد عملية صيد.. وحاولوا تفسير اللوحة، موضحين أنها تظهر خنزيرين وأربع جواميس برية و8 صيادين يركضون خلفها.

اللوحة التي يبلغ طولها 4.5 متر تتميز بأشكال بنية محمرة تبدو وكأنها تصور شخصيات شبيهة بصور البشر التي تتعقب الأنواع الحيوانية المحلية.

آدم بروم، عالم الآثار في جامعة غريفيث في بريسبان، بأستراليا، الذي وصف النتيجة التي توصلت إليها مجلة Nature، بـ” لم أر شيئًا كهذا من قبل” وقال لقد رأينا مئات المواقع الفنية للفن الصخري في هذه المنطقة، لكننا لم نر أي شيء مثل مشهد الصيد.