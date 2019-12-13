رمضان صبحي عن زوجته حبيبه إكرامي: "حاسس إننا متجوزين بقالنا كتير"

حكى اللاعب رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي والمنتخب الأوليمبي، عن لقائه الأول بزوجته حبيبه إكرامي.

وقال خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc": "أول مشوفت حبيبة جالي إحساس إن هي دي البنت اللي أنا عيزاها، والغريب إنها حست بنفس الإحساس".

وأضاف ضاحكا: "شريف إكرامي قالي أختي جايه تعمل معاك انترفيو، وفي الوقت اللي كانت بتعمل فيه الإنترفيو كنت أنا في مكان تاني خالص".

وتابع: "كان صعب إني أكلم شريف في الموضوع دا، وقعدت مع سعد سمير عشان نشوف حل، وكنا بنفكر نروح لمين الأول كابتن إكرامي ولا شريف، وسعد هو اللي كان متولي القصة دي، وقررنا في النهاية إننا نكلم كابتن إكرامي الكبير".

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واستطرد: "سافرنا في سن صغير، وعشنا سنتين في إنجلترا، وكان فيه بينا تفاهم كبير، وقعدت سنة لوحدي بعد الخطوبة، ومكنتش بعرف أطبخ وطبخت مرة واحدة وبوظت الدنيا وبعد الجواز مطبختش ولا مرة".

وتابع ضاحكا: "إحنا متجوزين بقالنا 3 سنوات، بس أنا حاسس إني متجوز بقالي كتير".