نصائح للأمهات لحماية الأطفال من الطقس السيء والأمطار المفاجئة

شهد طقس اليوم، الخميس، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة فضلًا عن سقوط الأمطار، في عدة محافظات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر الموقع الرسمي للهيئة، فيما يتعلق بطقس الجمعة، أنه متوقع أن يكون الطقس معتدل شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء.

حماية الأطفال من الطقس السيء

ومع انخفاض درجات الحرارة هناك بعض الأمور التي يجب اتباعها للحفاظ على صحة الأطفال في الطقس السيئ منها كما ذكرها موقع "EverydayHealth".

فتح النوافذ قبل النزول ليعتاد الأطفال على الجو الخارجي.

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إذا لم يستطع أطفالك غسل اليدين باستمرار طوال اليوم، فعليكِ تشجيعهم على معقم يد كحولي، للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض.

إذا كان لديكِ طفل مريض، فستحتاجين إلى زيادة روتين التنظيف المنزلي، لذلك امسحي باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك، وحاولي استخدام البخاخات أو المناديل في التنظيف، فضلًا عن تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى للباقين.

غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء مباشر من الصنبور.

يفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة بعد تنظيفها في الجو، وتناول ملعقة من عسل النحل.

تعد أفضل الطرق وأكثرها أمانًا في الوقت المناسب للحماية من نزلات البرد هي غسل اليدين، فقط دعيهم يغسلوا أيديهم بانتظام لمدة 30 ثانية في الصباح، وقبل وبعد تناول الطعام، وأيضًا عقب "السعال"، لطرد البكتيريا الناقلة للفيروس.