المعطف المنحوت يغازل قوام المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) أوردت مجلة “Elle” الألمانية أن المعطف المنحوت “Sculptural Coat” يمثل نجم الموضة النسائية في شتاء 2019/2020 ليغازل قوام المرأة ويبوح بأنوثته. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف المنحوت يمتاز بقصّة تساير خطوط الجسم وتسلط الضوء على الوسط لتمنح المرأة مظهر الساعة الرملية المفعم بالأنوثة. وأضافت “Elle” أن المعطف المنحوت يأتي مصنوعا من الصوف أو خامة التويد المتينة، ويزدان في الغالب بنقوش الكاروه الأنيقة.

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