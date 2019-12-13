دعاء فاروق عن خلع حلا شيحة وصابرين للحجاب: يا مثبت العقل والدين

تحدثت الإعلامية دعاء فاروق، من خلال قناتها على "يوتيوب"، أنها كثيرًا ما تتلقى أسئلة حول خلع الحجاب، خاصة بعدما أقدمت الفنانتين حلا شيحة وصابرين على خلعه.

وذكرت "فاروق" بأنها ارتدت الحجاب لقناعتها بأنه فرض وأمر إلهي من الله، وذلك بعدما قرآت تفسير القرآن الكريم في الآيات التي تحدثت عن الحجاب في سورة النور.

وتعجبت الإعلامية دعاء فاروق عن ربط اسمها باسم أي فنانة تخلع الحجاب: "هي اسمها حلا فاروق !؟"، موضحة أنها تتحدث مع الفنانة صابرين حتى بعد خلعها الحجاب: "مقولتش مبروك أو أحسنتي.. عمري ما أقول كدا".

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ونصحت "فاروق" بترديد دعاء "ربنا يحمينا من شر الفتن"، متعجبة من حصر الكثيرون للفتن في خلع الحجاب: "أنتم حصرتوا الفتن في الإيشارب.. وربنا قال في كتابه الكريم "إنما أموالكم وأولادكم فتنة".

وتابعت الإعلامية بأنه لا أحد يدري ظروف الناس، متابعة: "حلا شيحة أكتر واحدة في الدنيا جاهدت وعاشت في فترات جهاد كبيرة.. ارتدت الحجاب ومثلت بالحجاب.. وبعد كدا اعتزلت وشافت أن الحجاب مش كفاية واتنقبت ودعت الناس للنقاب، وبعد كدا قلعته.. أنتم عارفين إيه الفتن اللي بتحاوطها.. وأنا مش ببرر لأحد".

وختمت "فاروق" حديثها بالدعاء: "عارفين المثل اللي بيقول يا مثبت العقل والدين.. يارب نبقى ثابتين بعقلنا ودينا ومتجلناش فتنة".