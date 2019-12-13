منها التوتر والتقدم في العمر.. أسباب زيادة الدهون حول منطقة البطن

يشعر البعض بالتعب نتيجة تراكم الدهون في منطقة البطن، ويتسبب ذلك في الشعور المستمر بالإرهاق وعدم القدرة على الحركة، ومن أسباب تراكمها وفقًا لما ذكره موقع "ميرور".

النشاط البدني الزائد

يعتبر النشاط البدني الزائد من أسباب تراكم الدهون حول منطقة البطن.

أطعمة غير صحية

تناول الأكلات السريعة والمخبوزات الجاهزة واللحوم المصنعة من أكثر أسباب التي تتسبب في تراكم الدهون.

التقدم في العمر

من أسباب تراجع قدرة الجسم على حرق الدهون، وتزداد هذه المشكلة لدى النساء بعد سن اليأس.

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نقص النوم

عدم حصول الجسم على ساعات الراحة المطلوبة يؤثر على توازن الهرمونات، ويتسبب في زيادة الشهية، والميل للخمول وقلة الحركة البدنية.

التوتر والضغوط

أحد أسباب اشتهاء السكريات والدهون، وزيادة هرمون الكورتيزول الذي تترتب عليه زيادة هرمونات الجوع.

تناول أطعمة تتسبب في زيادة الكرش

مثل المشروبات الغازية والسكرية، ومخبوزات الدقيق الأبيض، والدهون الحيوانية.

وللتغلب على الدهون التي تتراكم حول منطقة البطن يجب الحصول على قسط كاف من النوم، وإصلاح النظام الغذائي والحركة المستمرة.