الامارات | «بلاك غوز».. عروض خاصة في موسم الاحتفالات

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلاك غوز».. عروض خاصة في موسم الاحتفالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «بلاك غوز»،عن دعوة ضيوفه للاستمتاع بموسم الاحتفالات مع باقة من العروض الفريدة التي تحلو مشاركتها مع العائلة والأصدقاء، وذلك ضمن موقعه في فندق «جميرا بيتش هوتيل»، ليشكل بذلك الوجهة الأمثل للاستمتاع بأجواء الاحتفالات والتلذذ بالأطباق والحلويات التقليدية. ومن العروض التي يقدمها:غداء العيد ابتداءً من الساعة 12:30 ظهراً 25 ديسمبر لقاء 50 درهماً، احتفالية ما بعد العيد 26 ديسمبر، طوال اليوم مقابل 65 درهماً، سهرة رأس السنة 31 ديسمبر من الساعة 7 مساءً لقاء 399 درهماً. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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