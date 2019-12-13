الامارات | «شيراتون مول الإمارات».. عروض واحتفالات في ديسمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن «شيراتون مول الإمارات».. عروض واحتفالات في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا تفوتوا فرصة زيارة فندق «شيراتون مول الإمارات» في موسم الاحتفالات، واختبار قائمة طعام مميزة تحلو مشاركتها مع العائلة والأحبة في مطعم «بيش». وتزخر قائمة الطعام بالأطباق التقليدية كطبق صدر الديك الرومي المشوي. كما يمكن للأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 عاماً الاستمتاع بأشهى أطباق قائمة الطعام المخصصة لهم طيلة شهر ديسمبر. العرض: قائمة طعام خاصة بموسم الاحتفالات لقاء 155 درهماً للشخص الواحد. Advertisements التاريخ: من 10 ولغاية 30 ديسمبر التوقيت: من الساعة 6:30 - 11 مساءً. ويتيح الفندق لضيوفه فرصة عيش الأجواء الاحتفالية بصحبة أفراد العائلة والأصدقاء، والتلذذ بطبق الديك الرومي التقليدي في منازلهم، فضلاً عن أشهى الأطباق الجانبية التقليدية كالبطاطس الحلوة المشوية والجزر المتبّل بالعسل وهريس البطاطس الشهية، وغيرها الكثير. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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