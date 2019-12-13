الامارات | وفد من 200 شخص من 50 دولة يزور «القرية التراثية»

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من 200 شخص من 50 دولة يزور «القرية التراثية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت القرية التراثية، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالقرية العالمية في دبي، وفداً ضم نحو 200 شخصية من 50 دولة من خبراء التعليم، بينهم وزراء وصانعو سياسات وقادة مدارس ومعلمون، يحلون ضيوفاً على الإمارات عبر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، للمشاركة في أعمال المنتدى الدولي الـ12 للحوار بشأن سياسات «مستقبل التعليم»، الذي ينظمه فريق العمل الدولي الخاص، المعنيّ بالمعلمين في إطار التعليم لعام 2030 في دبي.

ورحبت مديرة إدارة الفعاليات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، هند بن دميثان القمزي، بالوفد الذي يوجد للمشاركة في الحدث المهم الذي ينظمه فريق العمل الدولي المنتدب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة، واللجنة الوطنية الإماراتية للتربية والثقافة والعلوم، تحت رعاية مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بمشاركة ما يزيد على 300 خبير تعليمي. كما ثمنت بن دميثان هذه المبادرات التي توطد من أواصر الصداقة بين والدول وتوحّد جهود مؤسسات الدولة في استعراض مكونات الدولة الثقافية عبر الوجهات التراثية.

وقام المركز بتقديم عرض ل«اليولة» على مسرح الميدان، الذي يستضيف أسبوعياً منافسات بطولة فزاع لليولة، إلى جانب إتاحة المجال للضيوف لزيارة القرية العالمية، والتعرف إلى أركانها وفعالياتها.

وأكد أحمد البيحاني، من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، أن المؤسسة تحرص دائماً على اختيار مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، للقيام بهذه الفعاليات المرافقة للأحداث الدولية، كونه واجهة بارزة في تقديم الصورة المثالية للتراث الإماراتي، وتعريف ضيوف الدولة بالعديد من الجوانب في هذا المجال، وتحديداً من خلال القرية التراثية المميزة بكل تفاصيلها وترتيباتها الأنيقة.