في عيدها القومي.. زفاف جماعي لـ 34 عريسا وعروسا بمطروح

تنظم محافظة مطروح، اليوم، حفل الزفاف الجماعي السنوي لها بحضور اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، واللواء أركان حرب حسام نجيدة، مدير إدارة نوادي القوات المسلحة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بمطروح، والأسر، بمشاركة 34 عريس وعروس بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

كانت محافظة مطروح أعلنت منذ فترة فتح باب التقديم للزفاف الجماعي بشروط عن طريق الإدارة العامة للسياحة والمصايف، واختيار المتقدمين وفق الضوابط والشروط التى وضعتها المحافظة، مع تكفل المحافظة بجميع المصروفات ومشاركة للشباب الراغبين في الزواج في دعمهم خاصة من أبناء مطروح والمقيمين بها إقامة كاملة.

ومن المقرر إقامة الزفاف في أحد الفنادق بمدينة مرسى مطروح على كورنيش المدينة، وسيجرى توزيع عدد من الهدايا والجوائز مع عروض فنية بمشاركة فرقة مطروح للفنون الشعبية وعرض التنورة.