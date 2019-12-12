عقب تعافيه منه.. تعرف على أعراض وأسباب مرض خالد سليم: "أصاب أحباله الصوتية"

ورم حميد في الأحبال الصوتية، أصيب به الفنان خالد سليم، خلال الفترة الماضية، والذي اكتشفه الطبيب محمد الشاذلي، الذي طلب منه إجراء فحص بالمنظار على الأحبال الصوتية، مكتشفا الورم، وسط دعم كبير من زوجته له، حتى تعافى منه.

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وفيما يلي أعراض وأسباب الإصابة بورم في الأحبال الصوتية بحسب ما ذكر الموقع الطبي mayo clinic:

أعراض الإصابة بـ ورم في الأحبال الصوتية

- صعوبة في التنفس.

- ظهور بحة مستمرة في الصوت.

- الإصابة بالسعال الجاف.

- صعوبة في البلع.

- التهاب الحلق وجفافه.

- خشونة الحلق و"حشرجة" الصوت.

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أسباب الإصابة بـ ورم في الأحبال الصوتية

- إجهاد الأحبال الصوتية، الناتج عن الإفراط في استخدام الصوت.

- عدوى فيروسية تهاجم الأحبال الصوتية.

وكشف الفنان خالد سليم كواليس حالته الصحية والمرض الذي أصابه، الفترة الماضية، وتسبب في إصابته بورم الأحبال الصوتية، وهو ما أثر على حالته النفسية، قائلا: "مرحلة المرض كانت صعبة ومرهقة للغاية".

وأضاف سليم، خلال ندوته بجريدة "الوطن": "رحلتى بدأت، منذ كنت أصور مسلسل «اختيار إجبارى» 60 حلقة، ومسلسل «ولاد تسعة» 70 حلقة، وبرنامج «ميكس ميوزيك»، ولكن مع مرور الوقت لم أشعر بأي تحسن مطلقاً، فذهبت إلى عدد من الأطباء، لكن لم ينجح أي منهم في اكتشاف ما لدي، وكانوا يعتمدون فى العلاج على الكورتيزون فقط، إلى أن قابلت "الشاذلي".

وعن حالته المرضية، قال: "الطبيب رفض أن يخبرنى بما أعانى منه، قال لي إنها مجرد «نتوءات» لا بد من معالجتها، ووضع أمامى خيارين وهما العلاج واستمرار الكورتيزون، أو التدخل الجراحي، ورغم خوفى الشديد من الجراحة فإننى فضلتها لكوني كنت قد أصبت بملل من الألم وعدم الشفاء، والحمد لله بعد إجراء العملية علمت أنه كان ورماً حميداً، وحصلت على فترة راحة لمدة 20 يوماً".