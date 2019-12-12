بدء فعاليات حفل ختام ملكات جمال العرب ومصر

بدأت فعاليات حفل ختام ملكات جمال العرب مصر، بالقاهرة، وذلك لاختيار صاحبة اللقب لهذا العام، بحضور الدكتورة حنان نصر رئيسة المسابقة، وأعضاء لجنة التحكيم، التي تضمنت كلا من مصممة الأزياء الأردنية آيات الزعبي والدكتور ظافر الدجاني استشاري تجميل الوجه والفم، والدكتور محمود درس أخصائي تجميل وزراعة الأسنان، وخبيرة التجميل ريناعبد الرحيم، فضلا عن حضور ملكة جمال العرب مصر 2019 يمني سعيد.

وبدأ الحفل بتقديم تفاصيل فعاليات اليوم، فضلا عن تعريف المتسابقات لأنفسهن، وهن 14 متسابقه من مصر: نورهان أحمد– إيمان دياب- شروق خالد- نانسي حمدي– هبه الطاهر– موكا الخضري– تقى عادل– اآلاء محمد– إيمان يوسف- وسام وائل– مروه حزين– إيمان مهران- خلود طارق- مارتينا هاني.

ومن المقرر أن تتألق المتسابقات بعدة عروض أزياء، يشارك في تصميمها، مصمم الأزياء السوري ياسر حربليه.

الجدير بالذكر حضور بعض ضيوف الشرف خلال الفاعلية، وهم النجم أحمد بدير وسوزان نجم الدين، رامي وحيد ونجمة أراب أيدول منار سمير.