محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي ضربت الأمطار القاهرة الكبرى وعدة محافظات على مستوى الجمهورية صباح اليوم الخميس، ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يتواصل سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد وسيناء، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق، هذا إلى جانب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وهو ما يهدد بعض الفئات بالمشاكل المرضية والعدوى المختلفة. للمزيد عن روشتة لتجنب العدوى مع سقوط الأمطار.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى السكري.. روشتة لتجنب العدوى مع سقوط الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.