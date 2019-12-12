5 طرق لكسب الرجل عاطفيا.. وإنهاء "برود العلاقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تواجه بعض السيدات مشكلة في التعامل مع الزوج البارد عاطفيًا بعد فترة من الزواج ما قد يسبب في حال عدم معرفة طريقة التعامل معه مستقبل علاقتهما وربما الأسرة.

لذلك نقدم لكِ بعض النصائح وفقًا للدكتور إبراهيم خطاب، استشاري الطب النفسي والأسري، وذلك في السطور التالية:

- حددي احتياجتك أولًا قبل الحديث معه.. فكري جيدًا في الأمور التي تريدين التحدث فيها معه، وناقشيه فيها بأسلوب مباشر وصريح، ثم أخبريه أن الأمر يزعجك.

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- ابتعدي في حديثك عن الكلام العشوائي، بحيث يجب عليك أن يكون كلامك منسق ومحدد لنجاح علاقتكما.

- احرصي على الاستماع الجيد لبعضكما البعض أثناء التحاور، حتى يتم الوصول إلى حل يرضي الطرفين.

- يجب عليكِ أن تشعريه دائما باحتياجك له وتقديرك حتى تزداد ثقته بنفسه.

- احرصي على قضاء وقت سعيد خارج البيت، أو السفر لترتبطا ببعضكما أكثر.