خلطة لترطيب الشعر الجاف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2019 10:37 مساءً - هناك العديد من الاقنعة التي يمكن تحضيرها في المنزل، لإصلاح الشعر الجاف المتضرّر وعلاج مشاكله. هذه الأقنعة من شأنها تنشيط الشعر وجعله صحّياً وجميلاً ومرطّباً.

قناع الأفوكادو لترطيب الشعر الجافّ والمتقصّف

يحتوي الافوكادو خصائص تنعش الشعر الباهت وتلطّفه بعمق

يحتوي هذا القناع على خصائص تنعش الشعر الباهت وتلطّفه بعمق، بخاصّة وأنّ الأفوكادو معروف بخصائصه المغذّية والمرطّبة. هو ممتاز للشعر الجافّ والخشن، حيث يجعله ناعماً ومرطّباً ولامعاً، كما أنّه يحفّز فروة الرأس ويمنع التساقط.

فوائد القناع الغذائية

• يحتوي الأفوكادو على فيتامين E والبروتين.

• يعمل الأفوكادو كمضادّ للبكتيريا، وبالتالي يحمي فروة الرأس والشعر.

• الأفوكادو يجعل الشعر ناعماً وسلساً.

• زيت الزيتون هو أحد أفضل المرطّبات الطبيعية للشعر.



المكوَنات:

حبّة أفوكادو صغيرة ناضجة جدّاً

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز

ربع أو نصف كوب من الحليب.

طريقة التحضير:

اخلطي لبّ الأفوكادو إلى أنّ يتحوّل إلى عجينة كريمية ناعمة وخالية من أيّ تكتلات. أضيفي الحليب وزيت الزيتون أو زيت اللوز واخلطي جيّداً.

طريقة الإستخدام:

دلّكي القناع في الشعر بدءاً بجذور الشعر حتى الأطراف.

غطّي شعرك بقبّعة الاستحمام، واتركيه 15 دقيقة.

اشطفي جيّداً بالماء الدافئ.

استخدمي أصابعك لتمشيط شعرك وإزالة بقايا الأفوكادو.

نصائح

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اختاري حبّة أفوكادو ناضجة جدّاً لكي تتمكّني من هرسها و/أو خلطها بسهولة. احرصي على شطف الشعر جيّداً لإزالة بقايا الأفوكادو. لتجنّب سيلان القناع أضيفي القليل من الحليب فقط (ربع كوب أو أقلّ). ليس هناك حاجة لاستخدام الكونديشنر بعد شطف الشعر، حيث أنّ للأفوكادو خصائص طبيعيّة تنعّم الشعر.

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قناع زيت جوز الهند للشعر الجافّ والتالف

قناع زيت جوز الهند للشعر الجافّ والتالف

عند استخدام زيت جوز الهند على الشعر، يُنصح بإضافة زيت الزيتون أيضاً لعلاج الشعر الجافّ والتالف. كما يحتوي هذا الزيت على خصائص مرطّبة ومنعّمة ومكثّفة.

الفوائد الغذائية

• يحتوي زيت جوز الهند على الدهون المشبعة وحمض اللوريك وفيتامين E وفيتامين D والحديد.

• زيت الزيتون هو أحد أفضل المرطّبات الطبيعية للشعر.



المكوّنات:

جزئين من زيت جوز الهند

جزء من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

اخلطي زيت جوز الهند مع زيت الزيتون في وعاء زجاجي صغير. دلّكي القناع في فروة الرأس والشعر جيّداً، بدءاً بجذور الشعر حتى الأطراف. لفّي شعرك بقبعة الاستحمام واتركي القناع على الشعر أطول فترة ممكنة (ليس أقلّ من 20-30 دقيقة). اشطفيه بالماء واستخدمي الشامبو المفضّل لديك أو الكونديشنر حسب الحاجة.

نصائح

إذا كان شعرك تالفاً جدّاً، اتركي القناع على الشعر فترة أطول، والأفضل تركه طوال الليل.

استخدمي زيت جوز الهند أو قناع زيت جوز الهند على أساس منتظم.

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