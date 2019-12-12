"نساء مصر" تشيد بحديث الرئيس عن المرأة.. وتؤكد: حققت نجاحات سيذكرها التاريخ

أشادت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور المرأة المصرية في المواقف الحاسمة والفارقة في تاريخ الوطن، وذلك خلال مشاركته في فعاليات جلسة "تعزيز دور المرأة الأفريقية لتحقيق السلام والأمن والتنمية"، بمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، واعترافة أمام العالم بمدى الجهد والمشقة التي تحملتها المرأة المصرية دون أن تشتكي، مقدمة كل ما لديها من علم وأبناء ومال، تضحيةً وفداءً لتراب الوطن.

وأكدت العبسي، في بيان لها، أن القيادة السياسية أعلنت في عهد الرئيس السيسي دعمها المستمر والقوي للمرأة، في ظل مساندة حقيقية لحقوقها في الحياة العامة، إلى أن وصلت المرأة اليوم لتولي المناصب القيادية العالمية، متخطية حواجز التطلعات المحلية، لافتة أن المرأة المصرية شاركت في كثير من الأحداث التي تمثل فارق كبير في التاريخ، والدليل على ذلك دورها البارز في ثورة 30 يونيو، حين استشعرت الخطر المحدق بالبلاد ومحاولة اختطافها، فكانت في مقدمة الصفوف للدفاع عنها .

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان من أوائل الرؤساء والقادة المعنيين بمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي في عمليات الأمم المتحدة، والتصدي لها عام 2017، ليضمن حماية النساء في النزاعات وما بعد الحروب.

ولفتت رئيس جمعية نساء مصر، أن المرأة المصرية ما زالت تقدم الكثير في سبيل الحفاظ على هذا الوطن ودفع عجلة التنمية في جميع المجالات، مستندة على دعم قوي من إرادة سياسية حرة تؤمن بأهمية مشاركتها ودورها في بناء الوطن.