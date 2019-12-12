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طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة

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قدمت نجلاء الشرشابي، طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من المشروبات الشتوية التي يفضل الكثيرون تناولها.

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مقادير عمل سحلب بالشيكولاتة

المسحوق

كوب دقيق أرز أو أرز مطحون 

كوب لبن بودرة 

كوب سكر بودرة

كوب جوز هند 

4 ملعقة كبيرة نشا 

فانيليا 

نصف كوب كاكاو 

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المشروب

2 ملعقة كبيرة مسحوق السحلب 

2 ملعقة كبيرة سكر

2 كوب لبن

التزيين

شيكولاتة مبشورة

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طريقة عمل سحلب بالشيكولاتة

اخلطى مكونات المسحوق معاً ثم إحفظيها فى برطمان نظيف جاف.

طريقة عمل المشروب

اخلطى مسحوق السحلب مع اللبن على النار.

ضيفى السكر وقلبى ثم صبى الخليط فى كوبايات.

زينى الوجه بالشيكولاتة المبشورة وقدميه ساخناً.

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