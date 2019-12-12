نظر جلسة حل المجلس القومي للمرأة السبت المقبل

تنظر الدائرة الأولى بمجلس الدولة، السبت المقبل، قضية حل المجلس القومي للمرأة، للفصل فيها. وكانت حملة "تمرد ضد قانون الأسرة" دعت جموع المتضررين وجموع المهتمين بالشأن المصري والأمن القومي والمعارضين لسياسة المجلس القومي للمرأة لدعم قضيتهم. Advertisements وحملت الدعوى رقم 57572 لسنة 73 قضائية المرفوعة أمام مجلس الدولة بمحافظة القاهرة الدائرة الأولى. وذلك لنظر الحريات و الحقوق، والمحدد لنظرها جلسة، السبت 14/ 12/ 2019، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

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