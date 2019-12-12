بات المرض الخبيث يهدد حياة العديد من الأشخاص، بين البالغين والأطفال، الذين يحاربون المرض مرورا بالعديد من المراحل الطبية والدعم النفسي، حتى ينتصرون عليه في النهاية.
من جانبه، شدد الدكتور محمد سعد العشري، طبيب الأورام، بضرورة الكشف المبكر عن الأورام، بشكل دوري.
وأوضح أن الكشف المبكر، يساهم في الشفاء بنسبة 95%، وذلك لاكتشاف الورم من البداية، وسهولة علاجه قبل الانتشار بعد أن يصبح خبيثًا.
وأشار "العشري"، في بيان صحفي، إلى فوائد الكشف المبكر، والتي تتمثل في الآتي:
- سرعة الاطمئنان أو التخلص من الورم مبكراً، وهو حميد قبل أن يتحول لورم خبيث.
- تجنب الخضوع لمراحل عدة في علاج الأورام السرطانية، مثل الكيميائي والإشعاعي وغيره، لأنه في حالة اكتشافه مبكرا، فإن كل ما يحتاجه المريض إزالة الورم بعملية ثم الخضوع لعلاج هرموني تكلفته لا تتعدى 30 جنيها بحسب الطبيب.
- تجنب آثار الكيماوي الجانبية، كسقوط الشعر أو شحوب الوجه.
ونصح طبيب الأورام، في النهاية بضرورة الفحص بالموجات الصوتية سنويا للاطمئنان.
كانت هذه تفاصيل خبر علاجه بـ30 جنيها.. طبيب يوضح فوائد الكشف المبكر عن الأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.